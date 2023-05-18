محافظ المنوفية يقرر زيادة الأجر اليومى لعمال منظومة النظافة على مستوى المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية زيادة قيمة الأجر اليومى لعمال منظومة النظافة على مستوى المحافظة بنسبة 50%، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

حيث وجه المحافظ بعمل حصر لأعداد العاملين على مستوى المحافظة تمهيدا لتطبيق الزيادة الجديدة فى الأجر اليومى اعتبارا من شهر يوليو القادم، وذلك تقديرا لما يبذلونه من جهد وعناء فى القيام بوظيفتهم على أكمل وجه ممكن .

و أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بمنظومة النظافة والعاملين بها بهدف الارتقاء بقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءته للحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة مستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها بهدف خلق بيئة صحية نظيفة، ومناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .





