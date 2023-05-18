محافظ المنوفية يتابع زيارة وفد المحافظة للمشروعات القومية ضمن حملة شوف بنفسك

تابع مساء الأربعاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، زيارة وفد شباب المحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية العملاقة التي تم وجار تنفيذها بتوشكي، ضمن المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي بمحافظة أسوان، والذي يعد أول وفد شبابي طلابي على مستوى محافظات الدلتا.

رافقهم خلال الزيارة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، المهندس أسامة مدكور المدير الإدارى لشركة مدكور للمشروعات، محمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية، النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب، النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز قيم الولاء والانتماء وتوعية طلابنا وشبابنا بالمشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها الدولة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة وشركة مدكور لتفعيل مبادرة "شوف بنفسك" وإرسال وفد شبابي وطلابي للتعرف على حجم الإنجازات بتوشكي ومشاهدتها على أرض الواقع، موجهًا وفد شباب المحافظة بضرورة نقل ما شاهدوه ولمسوه من إنجازات لأصدقائهم وعائلاتهم، ليؤكدوا أن دولتهم تسير فى خطى صحيحة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذا وقد وصف محافظ المنوفية مبادرة "شوف بنفسك" بالرائعة لدورها في تعريف طلاب الجامعة ببعض المشروعات العملاقة التي تنفذ على أرض الواقع، ومن ثم تأصيل الوطنية والشعور بالفخر لدى شبابنا بهذا الحجم من الإنجاز وترسيخ مفهوم أنهم قادة المستقبل، حيث تعد الزيارات التي قام بها طلاب الجامعة للمشروعات القومية شهادة صادقة للمساعي الحثيثة للنهوض بالمنظومة الرقمية والاقتصاد، وهو ما يعد مصدر إلهام ونموذج يقتدى به.

وعقد اللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لقاء تعريفيا بوفد شباب محافظة المنوفية لعدد من المشروعات التي تم تفقدها أثناء الزيارة، وتم عرض فيلم تسجيلي عن حجم الإنجازات التي تم تنفيذها على الواقع بتوشكى.

وعقب اللقاء، تم تفقد منطقة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية والتي تضم أكبر مزرعة تمور على مستوى العالم على مساحة ما يقرب من 12 ألفا و500 فدان، وتضم المزرعة ما يقرب من (٢،٤) مليون نخلة، كما تفقد الوفد منطقة حصاد القمح، وشاهد تجربة حية للمعدات أثناء حصاده، فيما تم تفقد محطات الطرمبات بقوة 12 طرمبة أوتوماتيكية التشغيل تعمل وبطاقة 20 ألف م3/ ساعة.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية شهد انطلاق أول وفد شبابي طلابي من محافظة المنوفية لزيارة المشروعات القومية العملاقة بتوشكي بهدف زيادة الوعي والمعرفة لديهم وما يتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة بأيدي مصرية تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "شوف بنفسك"، للمساهمة في تعزيز قيم الإنتماء للوطن وخلق جيل جديد من الشباب الواعي.