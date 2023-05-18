محافظ السويس يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الخميس، انطلاق إمتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحان في مادة اللغة العربية بلجان مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بحى السويس.

كما تفقد غرفة العزل الموجودة بالمدرسة ووجه بضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل كل المدارس خلال الامتحانات و أكد على إتباع كافة الإجراءات داخل اللجان الفرعية.

ورافق المحافظ الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوي، السكرتيرالعام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامى سعد، مدير عام مكتب المحافظ وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ السويس على القيادات التعليمية بالالتزام والانضباط داخل اللجان، مكلفًا رؤساء الأحياء بتقديم كافة الخدمات وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات في اللجان لتسهيل سيرعملية الامتحانات.

رافق محافظ السويس في الجولة كلًا من الدكتورة أمل رشدى، مدير عام مديرية الصحة بالسويس والمهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حي السويس والمهندس على الحراني، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لفرع السويس.

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى مدارس السويس 14700 طالب وطالبة مقسمين على 87 لجنة امتحانية.