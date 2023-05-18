اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 07:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متى يولد هلال ذو الحجة ؟.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

الخميس، 18 مايو 2023 06:00 م
متى يولد هلال ذو الحجة ؟.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى رؤية الهلال
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى، موعد ميلاد هلال شهر ذو الحجة، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.
 
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31) - 37 دقيقة).
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 - 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكياً يوم الاثنين 2023/6/19.
 
وتكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً يوم الثلاثاء  27- 6 - 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

العام الهجرى

التقويم الهجرى

ذو الحجة

غره ذو الحجة

أول أيام ذو الحجة

شهر ذو الحجة

وقفه عرفات

موعد وقفه عرفات

أول أيام عيد الأضحى

عيد الاضحى المبارك 2023



الموضوعات المتعلقة

عام هجرى جديد.. هل هناك إشكالية فى التقويم الهجرى الحالى.. اعرف الأسباب

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:00 م

إنفوجراف.. اعرف أسماء الشهور في الجاهلية قبل التقويم الهجرى

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:50 م

عام هجرى جديد.. رسول الله أبرم معاهدات مع اليهود لإعمار الأرض.. ووضع وثيقة لتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار فور هجرته إلى المدينة المنورة.. وعمر بن الخطاب أول من جعل بداية التقويم الهجرى فى شهر محرم

الخميس، 20 أغسطس 2020 04:07 م

شاهد.. أول ساعة تعمل بالتقويم الهجرى بسعر 85 ألف جنيه استرلينى

الخميس، 19 ديسمبر 2019 02:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة