متحدث الرئاسة: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تتناول وحدة الصف وأزمة السودان

جدة- محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة بالدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى فى جدة، إن الرئيس سيلقى كلمة مهمة غدًا تتناول عدة محاور، أبرزها ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومقدراتها، مشيرًا إلي موقف مصر الداعم للحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن كلمة الرئيس السيسى ستتضمن فى محاورها توحيد الصف العربي، لافتًا إلى أن الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة تعقد في ظرف دولي شائك وظرف إقليمي ليس في أفضل الأحوال.

وقال إن الأزمة السودانية تلقى بظلالها علي القمة، بالإضافة إلى الوضع في فلسطين، وهي القضية التي تأتي دائما في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها، والدولة المصرية تدخلت بقوة من أجل العمل على حلها.