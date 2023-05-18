اليوم السابع
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للمرة الثانية فى عام واحد.. محاولة سرقة متجر Louis Vuitton بفرنسا

الخميس، 18 مايو 2023 12:48 م
للمرة الثانية فى عام واحد.. محاولة سرقة متجر Louis Vuitton بفرنسا
كتبت شيماء عبد المنعم

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فى حادثة تُسجّل للمرة الثانية هذا العام، حاولت مجموعة من اللصوص اقتحام متجر "Louis Vuitton" فى فرنسا بإحدى السيارات، بهدف سرقة حقائب يد وسلع فاخرة أخرى، على ما أفادت الشرطة.

وسبق أن استُهدف المتجر الواقع فى وسط مدينة ليل الفرنسية فى يناير، بعدما سرقت عصابة معظم السلع التى كان يعرضها، أما حادثة الأخير فوقعت فجرا عندما اجتاز اللصوص حواجز موضوعة على الرصيف أمام المبنى الفاخر المصنوع على نمط "آر ديكو" الهندسى، لمنع تكرار ما حصل فى يناير.

وقال مصدر فى الشرطة لوكالة فرانس برس أن السيارة "اصطدمت بالواجهة"، من دون أن يفيد بأى تفاصيل عن الخسائر التى تكبدتها الشركة المملوكة للملياردير برنار أرنو.

وأشارت رئيسة بلدية ليل مارتين أوبرى، فى حديث إلى وكالة فرانس برس، إلى أن سلطات المدينة ستقيم حواجز جديدة أمام المبنى لحمايته، بينما تبحث إدارة المتجر فى تركيب حاجز داخل المبنى.


Louis Vuitton

متجر Louis Vuitton

متجر Louis Vuitton بفرنسا



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