كيف يدعم النوم الكافى نظام مناعة صحي؟

كتب حسام الشقويري

يعاني جهاز المناعة عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالأمراض المعدية والالتهابية، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

يقول فيليب سويرسكي ، دكتوراة، أستاذ الطب بكلية إيكان للطب في ماونت سيناي في مدينة نيويورك ، الذي درس العلاقة بين النوم و الجهاز المناعي "نعلم أن اضطراب النوم يؤثر على إيقاع وإنتاج الخلايا المناعية ، وإذا كان هناك تحدٍ للجهاز المناعي (مثل العدوى أو الإصابة) ، فإن ليلة واحدة من قلة النوم يمكن أن تؤثر على الاستجابة".

كيف يدعم النوم جهاز المناعة؟

بالنسبة للمبتدئين ، يتيح النوم لجسمك الفرصة لتجديد خلاياه المناعية. يقول Swirski: "هذه الخلايا هي جنود المشاة لجهاز المناعة". "إنهم يستطلعون التهديدات المحتملة ويشاركون في الدفاع المضيف."

ويوضح أن إنتاج الخلايا المناعية يحدث غالبًا أثناء النوم ، وليس عندما تكون مستيقظًا. وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، يتم التخلص من هذا الإنتاج.

عندما يحدث ذلك ، يمكن أن تكون إحدى النتائج التهاب خارج عن السيطرة. يقول مايكل إروين ، أستاذ الطب النفسي وعلوم السلوك الحيوي في كلية ديفيد جيفن للطب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ، والذي أجرى سنوات من الأبحاث حول النوم و الجهاز المناعي.

في حين أن الالتهاب الصحي يمكن أن يساعد الجسم في الدفاع عن نفسه من التهديدات ، يقول الدكتور إروين أن الالتهاب المفرط يمكن أن يساهم في أنواع الضرر الداخلي أو التغيرات التي تؤدي إلى أمراض القلب والسكري وبعض الحالات الطبية الأخرى ، وكلها قد أظهرت أيضًا يرتبط بقلة النوم. ويقول إن الالتهاب المفرط يمكن أن يزيد أيضًا من الألم والتورم والأعراض الأخرى للأمراض المزمنة.