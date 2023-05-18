قاتل زوجته يكشف كواليس إنهاء حياتها فى كرداسة: انتقمت منها لضربها ابنتى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل زوجته في كرداسة أمام الاجهزة الأمنية بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أنه كان يرغب في الارتباط بسيدة لرعاية ابنته، خاصة أنه دائم السفر للعمل بمزرعة في البحيرة.

وأضاف أنه تعرف على المجني عليها، واتفقا على الزواج لرعاية ابنته، وأقاموا بالشقة مسرح الجريمة، وفور عودته من عمله، اكتشف أن المجني عليها ضربت ابنته، فقرر الانتقام منها، واعتدى عليها بعصا وكابل كهرباء، حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم أنه عقب وفاة المجني عليها اصطحب ابنته وفر هاربا إلى محافظة البحيرة، حيث لجأ إلى مزرعة يعمل بها للاختباء.

اصطحب رجال المباحث، المتهم لتمثيل الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة "مجهولة" بداخل إحدى الشقق السكنية ملك (أحد الأشخاص) كائنة بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وأن وراء إرتكاب الواقعة مالك الشقة سالف الذكر (عامل – متواجد بمحافظة البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة بدر ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر بتعرفه على المجنى عليها وإتفاقه معها على الزواج منها لرعاية كريمته وأقامت برفقته بالشقة المذكورة و بتاريخ الواقعة ولدى عودته للشقة فوجئ بتعدى المجنى عليها على كريمته فتعدى عليها بالضرب "بعصا وكابل كهرباء" فأودى بحياتها ، وتوجه لمحافظة البحيرة للعمل بإحدى المزارع ، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.