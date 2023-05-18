اليوم السابع
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"فاغنر" تعلن آخر تطورات المعارك فى مدينة أرتيوموفسك

الخميس، 18 مايو 2023 06:00 ص
"فاغنر" تعلن آخر تطورات المعارك فى مدينة أرتيوموفسك الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 260 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 180 ألف متر مربع.

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 260 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 180 ألف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك".

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.28 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، (بالأمس كانت 1.46 كيلومتر مربع)".

وتابع: "يقوم العدو بمقاومة شرسة، والمعارك مستمرة في كل منزل وكل متر، لا يمكن تطويق العدو لعدم فقدان مواقع وحدات الجيش قرب باخموت".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.


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