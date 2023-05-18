عُمرة الإمام.. صوت الأزهر تنشر دعاءً للإمام الأكبر خلال تأديته العمرة.. فيديو

كتب لؤى على

كشفت صحيفة صوت الأزهر لسان حال مشيخة الأزهر الشريف، دعاءً يردده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال تأديته مناسك العمرة، حيث يتواجد فضيلته الآن بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصحيفة نص الدعاء كالآتى: اللهمَّ يا حنَّان يا منَّان، يا قديم الإحسان، يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غِياث المستغيثين، يا كاشف الضُّر، ويا دافع البلوى، نسألك اللهم ألا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين، وأن تكشف عنا من الغلاء والبلاء ما نعلم، وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، مع انتشار صور فضيلة شيخ الأزهر الشريف، مشيدين بتواضعه وأدائه المناسك والصلاة دون حراسة.