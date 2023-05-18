اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 07:16 م
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عامل فيها مهم.. حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بـ6 أكتوبر

الخميس، 18 مايو 2023 07:00 م
عامل فيها مهم.. حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بـ6 أكتوبر أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر.
 
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
كان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بانتحال صفة شرطى، والاحتيال على قائدى السيارات والاستيلاء على مبالغ مالية، بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد تورط أحد الأشخاص فى الاحتيال على قائدى السيارات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، منتحلا صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل، وضبط بحوزته سلاح مزيف، ومبلغ مالي، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 
 
 
 

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