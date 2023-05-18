اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 04:49 م
أكرم القصاص
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ضبط 6 أطنان و 743 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

الخميس، 18 مايو 2023 03:30 م
ضبط 6 أطنان و 743 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6 أطنان و743 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
كما تم الانتهاء من أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع حيث تم تحصين 125 ألف و683 رأس من الماشية وكذلك تحصين  6085 رأس من الماشية ضد مرض الجلد العقدي الولادات الحديثة، وعقد 12 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.
 
يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

الطب البيطرى

الزراعة

لحوم غير صالحة

مديريات الطب البيطرى



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