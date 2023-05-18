اليوم السابع
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ضبط سائق نقل للاستعراض بسيارة معرضا حياة المواطنين للخطر بالمقطم

الخميس، 18 مايو 2023 08:12 م
ضبط سائق نقل للاستعراض بسيارة معرضا حياة المواطنين للخطر بالمقطم حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بتعطيل حركة المرور، وعمل بعض الحركات الاستعراضية والاحتكاك بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم، مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بمحافظة الفيوم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين عدم وجود رخصة تسيير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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