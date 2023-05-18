ضبط المتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة الطالبية، نتيجة خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بتعرض أحد الأشخاص للاعتداء بسلاح أبيض بمنطقة الطالبية، ونقله إلى المستشفى لإسعافه.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اعتدى عليه زوج شقيقته نتيجة خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.