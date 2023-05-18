صدمة لعشاق القهوة.. أوروبا تقر قانون يمنع استيراد منتجات تسبب إزالة الغابات

فاطمة شوقى

أقر مجلس الاتحاد الأوروبى قانونًا يحظر الواردات إلى الاتحاد الأوروبى من بعض المواد الخام والمنتجات المشتقة مثل زيت النخيل ولحم البقر وفول الصويا والقهوة والمطاط والخشب أو الشوكولاتة، حيث أن تلك المواد تتسبب فى إزالة الغابات.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أنه بعد المصادقة على الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى الشهر الماضى، تحولت الموافقة على اللائحة الجديدة من قبل الدول الأعضاء، التى يمثلها المجلس، إلى حقيقة لائحة تهدف إلى معالجة مشكلة فقدان كتل الغابات داخل وخارج الاتحاد الأوروبى.

ويشكل القانون الجديد حظر الكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والأخشاب والمطاط، بما فى ذلك المنتجات التى تحتوى عليها أو تم تغذيتها بها أو تم تصنيعها بها، مثل الجلود أو الشوكولاتة أو الأثاث، وكذلك الفحم والمنتجات الورقية وعدد من مشتقات زيت النخيل.

وأوضحت أنه يتعين على الشركات التى تستورد هذه المواد والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبى، سواء كانت من دول أعضاء أو من دول أخرى، اثبات مصدر هذه المواد مع ضمان أنها لم تتسبب فى إزالة الغابات فى اماكنها الأصلية.

كما سيتعين على الشركات تزويد السلطات المختصة فى الاتحاد الأوروبى بمعلومات حول وارداتها، مثل إحداثيات تحديد الموقع الجغرافى للإنتاج، وستخضع لعمليات التفتيش والضوابط التى من بينها تحليل الحمض النووى والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.