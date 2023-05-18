صحة الأقصر تعقد ندوات توعية بالمبادرات الرئاسية حول التغذية وفحص المقبلين على الزواج

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتورة ديانا حمدي، ندوات تثقيفية للتوعية بالمبادرات الرئاسية الحالية بالمحافظة، والتى تناولت التوعية بأهمية وقيمة التغذية الصحية السليمة والمضادات الحيوية، ومتابعة المقبلين على الزواج، بجانب دعم السيدات الحوامل.

وتقول الدكتورة ديانا حمدى، مدير إدارة التثقيف الصحى بالأقصر، إنه تناولت الندوات موضوعات مختلفة للتوعية، حيث قامت بعمل ندوة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بوحدة نجع الخطبة، وذلك في مستشفى الزينية قبلي ووحدة العوامية، والحديث عن مبادرة سرطان الثدي، وأهمية الاكتشاف المبكر والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة بوحدة العشي ووحدة الشروق بإدارة الزينية.

وأكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، على أهمية التثقيف الصحي وتوعية أبناء المحافظة، مشيداً بالمبادرات الرئاسية الموجودة بالمحافظة، كما أوضحت المثقفات الصحيات تفاصيل إخطار الولادة القيصرية وأهمية متابعة الحمل والتنويه عن مبادرة دعم صحة الأم والجنين، وذلك بعمل ندوة عن هذه الموضوعات بمستشفى إيزيس والتثقيف الصحي يهتم أيضاً بالتوعية عن أهمية التغذية السليمة والمضادات الحيوية.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إدراج ثلاث منشآت صحية إضافية ضمن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج لتصل عدد المنشآت المعتمدة للمبادرة من قبل الهيئة العامة للرعاية إلي 9 منشآت صحية، حيث تأتي المبادرة الرئاسية في إطار تنشئة الأسرة تنشئة صحية سليمة تفاديا للدخول في مشاكل صحية كبرى قد تنتج بعد الزواج إذا لم يتم الفحص، حيث أن المبادرة تستهدف فحص المقبلين على الزواج وتستلزم إجراء عدد من الفحوصات المعملية الهامة والأساسية التي قد يستغرق ظهور النتائج واعتمادها ما لا يقل عن 14 يوما، وهو الأمر الذي يستدعي توجه كلا الطرفين قبل مراسم الزواج لإجراء الفحوصات اللازمة بفترة كافية لاعتماد النتائج الآمنة وتلقي خدمات المشورة والتوعية اللازمة للطرفين.



صحة الأقصر تعقد ندوات للتوعية بالمبادرات الرئاسية حول التغذية



فعاليات الندوات التثيقيفية بصحة الأقصر