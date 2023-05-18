سنابل الخير ..توريد 191 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة انتظام عمليات توريد القمح للشون والصوامع بمختلف مناطق المحافظة، مضيفا أن ما تم توريدة من القمح حتى اليوم بلغ 191 ألف طن وأنه جارى فرز الأقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراعى.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة التزام الموردين بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة تحت إشراف الجهات المعنية من الزراعة و التموين وهيئة سلامة الغذاء .

وأوضح المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام بالبحيرة هى 39 صومعة وشونة متمثلة بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرا إلى تقديم كافة التيسرات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم مع ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.