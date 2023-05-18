اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 11:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سباق الانتخابات الأمريكية.. حاكم فلوريدا رون ديسانتس يدشن حملته الرئاسية الأسبوع المقبل

الخميس، 18 مايو 2023 11:24 ص
سباق الانتخابات الأمريكية.. حاكم فلوريدا رون ديسانتس يدشن حملته الرئاسية الأسبوع المقبل رون ديسانتس
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت قناة CBS News الأمريكية إنه من المتوقع أن يدشن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس رسميا حملته للترشح للرئاسة الأمريكية فى 2024، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر للقناة أن خطط ديسانتس لتقديم أوراقه لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية لإضفاء الطابع الرسمى على ترشحه فى سباق الرئاسة تتزامن مع فعالية فى ميامى لبعض المانحين الأكثر سخاءً لحاكم فلوريدا، والذين من المتوقع ان يتلقوا إحاطات عن استراتيجية حملته وطلبات لزيادة التمويل بمبالغ كبيرة من أجل ترشحه.

فى حين أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الحدث الذى يمثل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية فى الأول من يونيو القادم.  ورفض ديسانتس التعليق على الأمر.

وكانت العملية السياسية الخاصة بحاكم فلوريدا قد قامت هذا الأسبوع بالانتقال خارج مقر الحزب الجمهورى بفلوريدا إلى مكتب جديد فى تالايسى، فى خطوة تكلفت أكثر من 5 آلاف دولار، وتفى بمتطلبات قانون الحملة الفيدرالية الذى يتطلب من دي سانتس التسجيل كمرشح وتحديد لجنة مبدئية للحملة الانتخابية فى غضون 15 يوما.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعلن ترشحه فى غضون 15 يوما، أشار ديسانتس إلى أن أمامه أمرين متبقيين على الأجندة التشريعية، بما فى ذلك ميزانية الولاية.

ويأتى دخول ديسانتس السباق الرئاسي بعد أشهر من الزيارات التي قام بها للولايات التي تشهد تصويتا مبكرا فى السباق التمهيدى الجمهورى، وعبر البلاد للترويج لكتابه الجديد ولسجله التشريعى كحاكم. وكان ديسانتس فى ولاية أيوا للمشاركة فى عدة فعاليات الأسبوع الماضى.

 


رون ديسانتس

حاكم فلوريدا

السباق الرئاسي الامريكى

انتخابات أمريكا 2024



الموضوعات المتعلقة

حاكم فلوريدا "يلمع صورته" عالميا.. جولة لـ4 دول هدفها تعزيز خبرته الدولية قبل إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. وصحيفة: الوفد التجاري المصاحب له فرصة لتوسيع جاذبيته محليًا والظهور على الساحة العالمية

الأحد، 23 أبريل 2023 08:00 م

صحيفة: حاكم فلوريدا "يلمع صورته" برحلة لـ4 دول قبل إعلان ترشحه للانتخابات

الأحد، 23 أبريل 2023 11:15 ص

حاكم فلوريدا يوقع قانونا يسمح لأى شخص بحمل سلاح بطريقة "مخفية"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:51 ص

البيت الأبيض يُعرب عن استيائه من توقيع حاكم فلوريدا على قانون يسمح بحمل السلاح دون تصريح

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة