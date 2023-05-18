سباق الانتخابات الأمريكية.. حاكم فلوريدا رون ديسانتس يدشن حملته الرئاسية الأسبوع المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة CBS News الأمريكية إنه من المتوقع أن يدشن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس رسميا حملته للترشح للرئاسة الأمريكية فى 2024، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر للقناة أن خطط ديسانتس لتقديم أوراقه لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية لإضفاء الطابع الرسمى على ترشحه فى سباق الرئاسة تتزامن مع فعالية فى ميامى لبعض المانحين الأكثر سخاءً لحاكم فلوريدا، والذين من المتوقع ان يتلقوا إحاطات عن استراتيجية حملته وطلبات لزيادة التمويل بمبالغ كبيرة من أجل ترشحه.

فى حين أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الحدث الذى يمثل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية فى الأول من يونيو القادم. ورفض ديسانتس التعليق على الأمر.

وكانت العملية السياسية الخاصة بحاكم فلوريدا قد قامت هذا الأسبوع بالانتقال خارج مقر الحزب الجمهورى بفلوريدا إلى مكتب جديد فى تالايسى، فى خطوة تكلفت أكثر من 5 آلاف دولار، وتفى بمتطلبات قانون الحملة الفيدرالية الذى يتطلب من دي سانتس التسجيل كمرشح وتحديد لجنة مبدئية للحملة الانتخابية فى غضون 15 يوما.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعلن ترشحه فى غضون 15 يوما، أشار ديسانتس إلى أن أمامه أمرين متبقيين على الأجندة التشريعية، بما فى ذلك ميزانية الولاية.

ويأتى دخول ديسانتس السباق الرئاسي بعد أشهر من الزيارات التي قام بها للولايات التي تشهد تصويتا مبكرا فى السباق التمهيدى الجمهورى، وعبر البلاد للترويج لكتابه الجديد ولسجله التشريعى كحاكم. وكان ديسانتس فى ولاية أيوا للمشاركة فى عدة فعاليات الأسبوع الماضى.