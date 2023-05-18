ونقلت وكالة تاس الروسية عن تشيرنيشينكو قوله: "عدد السياح آخذ في الازدياد، وتم تقديم برامج جولات سياحية إلى كوبا على مدار العام لأول مرة هذا العام".



وتابع تشيرنيشينكو -في افتتاح اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الكوبية الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادى والعلمى والفنى- أنه: "بالنظر إلى شعبية المنتجعات الكوبية بين السياح الروس، فإننا نخطط لزيادة عدد رحلات الطيران العارض المباشرة بدءا من نهاية مايو".



وأوضحت تاس أنه على سبيل المثال، تخطط شركة نورويند إيرلاينز القيام بأربع رحلات أسبوعيا إلى منتجع فاراديرو ورحلتين أسبوعيا إلى جزيرة كايو كوكو، بدءا من 22 مايو.