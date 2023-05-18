رخصة الكلب بسعر 66 جنيها تجدد سنويا.. اعرف التفاصيل

الشرقية- إيمان مهنى

أكدت الدكتورة نسرين موافى مدير مركز علاج الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن المركز يوفر خدمة تراخيص الكلاب بقيمة 66 جنيها تجدد سنويا.

وأوضحت الدكتورة نسرين موافى لـ " اليوم السابع "، أن المواطن يحضر بالحيوان للمركز بمدينة الزقازيق بشارع المحافظة، ويكون معه بطاقته الرقم القومى، ويقوم البيطرى المختص، بفحص الكلب فحصا شاملا، ويمنحه لقاح السعوار، وتصدر له على رخصة معدنية وبطاقة صحية مدون فيها كافة بيانات الكلب وتحصينات التى حصل عليها، مختومة بختم النسر، وذلك بقيمة 66 جنيها فقط.

ولفتت إلى أن رخصة معدنية والبطاقة الصحية المختومة وبختم النسر، هى خدمة لا تقدم إلا من خلال المركز، لا تصدر من أى جهة أو عيادة بيطرية خاصة، والقانون لا يعترف الا برخصة مختومة بالنسر من المركز، وأنه فى حالة رغبة المواطن فى حصول الكلب على تطعيمات اخرى أو فحوصات غير التى تشملها الرخصة، يتم أجراها بسعرها، لافتا أن المركز يقدم خدمات التطعيمات بسعر مدعم، على سيبل المثال تطعيم مضاد الدايدن سعره 25 جنيه فقط.

يذكر أن مركز علاج الحيوانات الاليفة بمديرية الطب البيطرى بالشرقية، سعر تذكرة الكشف 25 جنية، يوفر جميع خدمات بيطرية بسعر مدعم، ويوجد به صيدلية، كما تتوفر بالمركز العمليات الجراحية، وتجبيس، والقص والتقليم الأظافر وتنظيف الأذن والحلاقة كلها بأسعار مخفضة.