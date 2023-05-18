رحلة صعود عائدات قناة السويس من 10 مليارات إلى 25.7 مليار جنيه.. انفوجراف

يواصل مؤشر عائدات قناة السويس ارتفاعه، على الرغم من التقلبات التى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام وحتى الآن.

وسجل شهر مارس الماضى ارتفاعا جديدا، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له 2022، حيث حققت العوائد زيادة بقيمة 15.7 مليار جنيه فى شهر مارس الماضى، قياسا بنفس الشهر من العام الماضى 2022.

وينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف ترتيب عائدات قناة السويس منذ مارس 2022 وحتى مارس الماضى وفقا لما يلى..

- 8.6 مليار جنيه فى فبراير2022.

- 10 مليارات جنيه فى مارس 2022.

- 11.6 مليار جنيه فى أبريل 2022.

- 12 مليار جنيه فى مايو 2022.

- 12.3 مليار جنيه فى يونيو 2022.

- 13.3 مليار جنيه فى يوليو 2022.

- 14.2 مليار جنيه فى أغسطس 2022.

- 13.3 مليار جنيه فى سبتمبر 2022.

- 14.3 مليار جنيه فى أكتوبر 2022.

- 17.3 مليار جنيه فى شهر نوفمبر 2022.

- 18.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2022.

- 23 مليار جنيه فى شهر يناير الماضي.

- 22.7 مليار جنيه فى شهر فبراير الماضي.

- 25.7 مليار جنيه فى شهر مارس الماضي.