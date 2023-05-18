رانيا المشاط تبحث مع مسئولى شركة أكوا باور السعودية توسيع نطاق استثماراتها بمصر

كتب محمد أسعد

• وزيرة التعاون الدولي: نعمل مع شركاء التنمية على توفير التمويلات المختلطة التي تحفز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه في إطار برنامج "نوفي"

• مسئولو الشركة السعودية يشيدون بدور وزارة التعاون الدولي والشراكات الدولية في تشجيع الاستثمارات وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى استثمارات الشركة في مصر، وتعزيزها لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

وجاء ذلك في إطار لقاءاتها المستمرة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنعقدة بمدينة سمرقند، بأوزبكستان خلال الفترة من 16-18 مايو الجاري.

وبحث اللقاء المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها في مصر، ودور الشراكات الدولية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز هذه الاستثمارات من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وفي هذا الصدد أشاد مسئولو الشركة بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من خلال العلاقات مع شركاء التنمية، لاسيما من خلال تنفيذ المنصة الوطنية المصرية لبرنامج " نُوَفِّي".

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال، باعتباره شريك رئيسي في التنمية، في تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات، وكذا تنفيذ المنصة الوطنية المصرية لبرنامج"نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على توفير آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تنفيذ هذه المشروعات.

وجدير بالذكر أن شركة أكوا باور، تعمل على إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات ضمن المشروعات الجاري تنفيذها في إطار محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي" والمستهدف من خلالها تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتقليل الانبعاثات الضارة وتحفيز الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة في مصر.

وأكد مسئولو الشركة، سعيهم للتوسع فى الاستثمار داخل مصر من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، بما يعزز جهود التنمية في الدولة.

وكانت الشركة قد حصلت على تمويل بقيمة 114 مليون دولار، لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، بقدرة 200 ميجاوات، وفي أبريل الماضي حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 123 مليون دولار في إطار ذات المشروع من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".