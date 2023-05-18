رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمجلس الوزراء

الإسماعيلية- صبرى غانم

أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الخميس وفد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمجلس الوزارء ، ضم الوفد كل من المهندس محمد رمضان مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالإسماعيلية، محمد الطيب المسئول المالى والإداري فرع سلامة الغذاء ، والدكتورة هانم سالم مفتش سلامة الغذاء بالإسماعيلية ، ومحمد فكرى مفتش سلامة الغذاء بالإسماعيلية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صفوت عبد المقصود أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة وعميد كلية الألسن.

تأتى الزيارة ؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ؛ وصولاً إلى تقديم خدمات أفضل لطلاب الجامعة بالمدن الجامعية والمرضى بالمستشفيات الجامعية مع إتخاذ الخطوات اللازمة نحو تسجيل الجامعة بهيئة سلامة الغذاء.

ومن جانبه أشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة تحرص على إتباع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير التى تحددها الهيئة وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والتحقق من أن الغذاء المُقدم غذاء آمن وفق معايير سلامة الغذاء العالمية .

وأكمل الدكتور محمد عبد النعيم أن الخدمات الغذائية داخل المدن الجامعية سواء للطلبة أو الطالبات تُقدم على أعلى مستوى لافتاً إلى السعى الدائم لإدارة الجامعة وقطاع التعليم والطلاب ؛ لتقديم ما هو أفضل لصالح الطالب .

بينما أكد المهندس محمد رمضان أن الهيئة على إستعداد تام للتعاون مع الجامعة بما يعود بالنفع على مصلحة الطالب والمريض مشيراً إلى أن "صحة المستهلك " هى المعيار الأساسي للجودة في وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء .

فيما قامت الدكتورة هانم سالم بعرض لأهداف الهيئة ، والتى تأتي على رأس أولوياتها حماية صحة المستهلك ؛ تحقيقاً لمتطلبات سلامة الغذاء.