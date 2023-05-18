رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بقرية "الودى" بمركز الصف

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

مدبولي: توجيهات من الرئيس بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت كى تسهم فى تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل

أهالى القرية يشيدون بالخدمات التى تقدم لهم والتطور المستمر لها.. ومدبولي: مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسهم فى الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات

رئيس الوزراء يؤكد أهمية التجهيزات الخاصة بذوى الهمم فى كل مبنى يتم تنفيذه ضمن هذه المبادرة وبخاصة المقار الخدمية لتيسير تقديم الخدمات لهم دون عناء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة الجيزة، وذلك بقرية الودى، التابعة لمركز الصف، المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل ومعدلات التنفيذ فى مشروعات "حياة كريمة"، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بالتأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمتابعة سير المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت ممكن؛ كى تسهم فى تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل.

وخلال الجولة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولى أحاديث ودية مع عدد من أهالى قرية "الودي"، الذين أشادوا بالخدمات التى تُقدم لهم والتطور المستمر لها، وأكد لهم رئيس الوزراء أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتى بناء على توجيهات من السيد الرئيس بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية مراعاة التجهيزات الخاصة بذوى الهمم فى كل مبنى يتم تنفيذه ضمن هذه المبادرة، وبخاصة المقار الخدمية لتسهيل استقبالهم وتقديم الخدمات لهم دون عناء.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الودى بالصف، بالاستماع إلى شرح من اللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أثناء تفقد مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر"، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من إنشاء المجمع وتسليمه، ويعدُ أحد 11 مجمع خدمات يتم تنفيذها فى محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية، ويضم المبنى مركزًا تكنولوجيًا، ومكتب سجل مدنى، ومكتب شهر عقارى، ومكتب تموين، ومكتب بريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي.

كما تفقد مدبولى وحدة التضامن الاجتماعى بقرية الودى، وأوضح اللواء أشرف حسنى أنها خضعت لأعمال رفع الكفاءة، وتم الانتهاء منها وتسليمها، وهى واحدة من بين 5 وحدات تضامن تخضع لرفع الكفاءة بمحافظة الجيزة ضمن المرحلة الحالية من المبادرة، فضلًا عن 3 وحدات أخرى يتم إنشاؤها من جديد.

وأدار رئيس الوزراء حوارًا مع موظفى مكتب التضامن؛ للتعرف على سير العمل فى الخدمات التى تؤدى من خلال المكتب، وعدد من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة بالقرية، وكذا حضانات الأطفال التى يشرفون عليها.

ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولى نقطة إسعاف الودى، والتى تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بها، وتسليمها، وهى واحدة من بين 16 نقطة إسعاف يتم تنفيذها ورفع كفاءتها بالجيزة ضمن المبادرة، وشاهد سيارة الإسعاف الموجودة بالنقطة وتعرف على تجهيزاتها والخدمات التى تقدمها للأهالي.

وخلال الجولة أيضا، زار رئيس الوزراء ومرافقوه مركز شباب قرية الودى، وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن المركز خضع لأعمال رفع الكفاءة، والتطوير، وتم الانتهاء منها، وتسليمه، حيث يقام على مساحة 3850 م2 ويضم صالة أنشطة، ومكتبة، وصالة جيم للشباب، وأخرى للسيدات، وهو واحد من 17 مركز شباب يتم رفع كفاءتها بمحافظة الجيزة ضمن هذه المرحلة بالمبادرة، إلى جانب إنشاء 26 مركز شباب جديد.

وشاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عددًا من الأنشطة الرياضية والفنية التى يمارسها الشباب بالمركز، وأشاد بتنوع هذه الأنشطة والتى تحقق هدف إنشاء مثل تلك المراكز فى رعاية طاقات الشباب، وأجرى مدبولى حوارًا مع النشء والشباب للتعرف على اهتماماتهم ومدى توافرها بالمركز.

ثم زار رئيس الوزراء وحدة طب الأسرة بقرية الودى، وأوضح اللواء أشرف حسنى أنه تم إنشاء الوحدة بنسبة تنفيذ 92%، وتضم جناح العيادات، وصيدلية، ومكتب تثقيف صحى، ومعامل، واستراحة لكبار السن، وهذا المشروع واحد من 25 وحدة طب أسرة يتم تنفيذها بمحافظة الجيزة ضمن المبادرة، إلى جانب تنفيذ 11 مركزًا لطب الأسرة بالقرى المستهدفة.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولى لتفقد مجمع الخدمات الزراعية بالودى، وأشار اللواء أشرف حسنى إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتسليم المجمع، ويضم وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز إرشاد زراعى، ويعد واحدا من 11 مجمعًا زراعيًا يتم تنفيذها بالجيزة ضمن هذه المبادرة.

كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من المشروعات الأخرى بقرية الودى، وهى وتضم مكتب البريد بالقرية، والذى تم إنشاؤه مؤخرًا، ونفذته الهيئة القومية للبريد، ضمن توجه نشر مكاتب البريد للوصول بخدماتها للمواطنين، وفى هذه الأثناء استمع مدبولى إلى شرح من مدير المكتب، واطمأن على الخدمات التى يقدمها المكتب، وزار مدرسة الشهيد خالد أبو سنة الابتدائية المشتركة بالقرية، واستمع إلى شرح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذى أوضح أن المدرسة خضعت لأعمال رفع الكفاءة والتطوير، التى نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، وتضم حاليًا 22 فصلًا، ومعملًا للعلوم، ومعمل أوساط، ومكتبة، وحجرة اقتصاد منزلى، وتضم 1025 طالبا وطالبة، ويعمل بها 43 معلما ومعلمة.

وخلال الزيارة، أوضح اللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ 322 مشروعًا مُخططًا ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى كل من قطاعات الطرق، والصحة، والكهرباء، والزراعة، والصرف الصحى، والرى، ومياه الشرب، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وذلك فى 42 قرية و91 تابعًا مُستهدفًا ضمن هذه المرحلة بنطاق مركزى الصف وأطفيح، وتشهد معظم المشروعات نسب تنفيذ جيدة.