رئاسة مركز الداخلة: إزالة منزل آيل للسقوط بمدينة موط حرصا على حياة المواطنين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ حملة لإزالة منزل من الطوب اللبن وآيل للسقوط بمنطقة موط القديمة بجوار المجمع الإسلامى بمدينة موط والذى يمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المناطق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز بإزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم، وجرى تنفيذ أعمال الإزالة تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وبمشاركة هيثم حسين المشرف العام على الأحياء.

وكان مجلس مدينة الداخلة استجاب لاستغاثة إحدى السيدات من أهالى قرية الهنداو بعد انهيار منزلها المقام من الطوب اللبن دون وقوع اصابات حيث ناشدت السيدة الاجهزة المختصة بدعمها نظرا لظروفها، حيث وجه رئيس مركز الداخلة بالتحرك الفورى لدعم السيدة المتضررة وتم نقلها إلى منزل آمن بالقرية الجديدة بعد التأكد من توصيل المرافق بهذا المنزل وذلك بالتنسيق مع عمدة قرية الهنداو وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنيين.

وفى سياق متصل بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بحصر المنازل المتضررة من النمل الأبيض فى مركز باريس، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للمساهمة فى إعادة بناء المنازل المتضررة من النمل الأبيض.