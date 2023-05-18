اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خبراء يحذرون من تكاثر فرس النهر المملوكة لـ"بابلو اسكوبار": تدمر البيئة

الخميس، 18 مايو 2023 01:55 م
خبراء يحذرون من تكاثر فرس النهر المملوكة لـ"بابلو اسكوبار": تدمر البيئة بابلو اسكوبار
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تتوقف أفراس النهر التي يمتلكها امبراطور المخدرات ، بابلو اسكوبار عن التكاثر، وهى التي جاء بها إلى حديقة الحيوان الخاصة به في كولومبيا، حتى أصبح عددها حتى الآن أكثر من 130 فرس نهر ، ما يثير جدلا كبيرا بسبب الأضرار التي تسببها للبيئة.

وأثار زيادة عدد أفراس النهر لاسكوبار فى ميديلين  الكولومبية ، جدلا كبيرا ، وحذر الخبراء من تكاثر عددهم لأنها تشكل تهديدًا للحياة البرية الطبيعية لأن فضلاتها سامة وتحمل مجموعة متنوعة من البكتيريا الخطرة ، حسبما ذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء يخشون أن الحيوانات يمكن ان تدمر موطنها الطبيعى فى البلاد ويقولون إنه يجب التخلص منها.

وقال ديفيد إتشيفرى لوبيز ، عالم البيئة : "أصبحت أفراس النهر هذه جزءًا من الهوية المحلية، لكن الوقت ينفد ويقدر العلماء أن أفراس النهر يمكن أن تزيد إلى 1500 بحلول العام المقبل.

 

واتفقت السلطات الكولومبية على التوصل لاتفاق لترحيل عدد كبير من حيوانات أفراس النهر التي يملكها إلى المكسيك والهند، بعد أن عجزت عن السيطرة على تكاثر أعدادها، وخشية أن تحدث خللا فى النظام البيئى بمقاطعة أنتيوكيا فى شمال غرب البلاد.

 

بعد مقتله في من ديسمبر1993، اكتشف العالم وجود حديقة الحيوانات الخاصة ببابلو إسكوبار في مزرعته المسماة "هاسيندا نابوليس" في مقاطعة أنتيوكيا بشمال غرب كولومبيا، وضمت هذه الحديقة نحو 200 حيوان، بينها حيوانات نادرة: زرافات، حمير وحشية، نمور، حيوانات الكنغر، النعام الوردى، وأربعة من حيوان فرس النهر الضخم.

 

وحذرت دراسة رسمية من أن كولومبيا بها حتى الآن 133 فرسًا ، تسقى بالمناطق المحيطة بنهر ماجدالينا ، الرافد الرئيسي للبلاد ، ويُخشى أن يرتفع العدد إلى 430 فرس نهرى في عام 2030 إذا تم إيقاف تكاثرهم.

 

وتدرس السلطات البيئية الآن تعقيم الإناث، وذلك من أجل وقف تكاثرهم،  ووفقًا لتقرير صادر عن معهد Humboldt ، في عام 2019 ، احتلت أفراس النهر مساحة 1915 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع بالنظر إلى هذا التوسع المتسارع الناجم عن الظروف المناخية لماجدالينا، المشابهة جدًا لظروف المعيشة الطبيعية لهذه الحيوانات، في أقل من عقد من الزمن يمكن أن تمتد إلى 13587 كيلومترًا مربعًا.

 

 

 


كولومبيا

افراس النهر

تكاثر افراس النهر

بابلو اسكوبار



الموضوعات المتعلقة

زنزانة بابلو إسكوبار 5 نجوم.. ملعب كرة وبلياردو وصالة ألعاب رياضية.. صور

الأحد، 17 يوليو 2022 05:24 م

أفراس نهر بابلو اسكوبار تثير الجدل في كولومبيا مع تكاثرها المستمر

الأحد، 17 يوليو 2022 02:43 م

بعد تسلم أمريكا بارون المخدرات.. قصص هروب تجار المخدرات من "التشابو" لـ"أوتونيل الكولومبى".. "وايت هيد" أجرى عملية تجميل ليتمكن من التخفى 30 عاما والتشابو هرب 3 مرات.. و"بابلو اسكوبار" أحرج السلطات الأمريكية

الأربعاء، 11 مايو 2022 03:00 ص

أخطر مجرم فى العالم.. بابلو إسكوبار نفذ 627 هجوما إرهابيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة