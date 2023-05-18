حملة مكبرة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شنت مديرية الزراعة الإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لإزالة حالات التعدي على الأراضى الزراعية والتصدي لأى حالة تعدى على الأراضى الزراعية في المهد تحت إشراف الدكتورنبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية.

وفي هذا الصدد، تمت إزالة عدد 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بزمام إدارة خورشيد الزراعية وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضى و بمصاحبة قوات الآمن تنفيذاً للموجة 21لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحالات عباره عن عدد ( 3 ) حالات في نطاق حى شرق عباره عن حوائط وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة حوالى 400 متر تقريباً وعدد ( 5 ) حالات عباره عن تشوينات من الأتربة ومواد البناء و أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة حوالى 600متر تقريباً.

ومن جانبة ، أكدا الدكتور نبيل الششتاو وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية علي ضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وعلي صعيد آخر ، شن حى شرق محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق وتشميع 2 منشأة ، وتحرير 46 محضرا متنوعا، والتحفظ على 120 حالة إشغال متنوع خلال الحملة بنطاق الحى.

وكلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه تم غلق وتشميع وتحرير قضية لإحدى فروع سلسلة سوبر ماركت كبرى بمنطقة سموحة ، لبيعه لحوم ودواجن وأغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، موضحا أنه خلال تنفيذ حملة مكبرة مفاجئة تم ضبط ثلاجة مجمدات بداخلها مايزيد عن 110 كيلو أطعمة فاسدة ومتعفنة معدة للفرم وتغيير ملامحها وبيعها للجمهور.



إزالة التعديات على أراضي زراعية في الاسكندرية



إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالإسكندرية