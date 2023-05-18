حبس لصوص سرقوا سور حديدى لكوبرى فى منشأة ناصر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سور حديدي لكوبري فى منشأة ناصر .

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة سرقة المال العام.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم ) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم ، وقيامهم بقص أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بمحل الواقعة بقصد السرقة ، وبحوزتهم ( 2 غطاء عمود إنارة – أجزاء حديدية خاصة بسور الكوبرى المشار إليه - مقص حديدى ) .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عن طريق إستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "القطع" تمهيداً للتصرف فيها بالبيع كخرده.