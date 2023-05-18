اليوم السابع
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حبس لصوص أغطية البلوعات بالدرب الأحمر 4 أيام

الخميس، 18 مايو 2023 01:13 م
حبس لصوص أغطية البلوعات بالدرب الأحمر 4 أيام متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أغطية البلوعات فى منطقة الدرب الأحمر. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وبحوزتهما 2 غطاء بلوعة صرف صحى "مجهولين المصدر"،  عدد 2مفتاح واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب .
 
 
 
 

سرقة

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