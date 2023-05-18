كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بالطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه للاستماع الى اقواله في الواقعة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة الطالبية، نتيجة خلافات أسرية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كان ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد بتعرض أحد الأشخاص للاعتداء بسلاح أبيض بمنطقة الطالبية، ونقله إلى المستشفى لإسعافه.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اعتدى عليه زوج شقيقته نتيجة خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.