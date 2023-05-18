اليوم السابع
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حبس المتهم بالاعتداء على صاحب محل فى الصف 4 أيام

الخميس، 18 مايو 2023 05:41 م
حبس المتهم بالاعتداء على صاحب محل فى الصف 4 أيام حبس -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالاعتداء على صاحب محل فى الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
 
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بالاعتداء على صاحب محل مصوغات ذهبية في الصف، نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الصف، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه صاحب محل مصوغات ذهبية، أصابه عاطل بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما.
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
 

أمن الجيزة

سلاح أبيض

مصوغات ذهبية

النيابة العامة



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