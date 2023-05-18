جورى ماهر نجمة صاعدة فى الإنشاد من أفضل مواهب الشرقية.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

جورى ماهر موهبة صاعدة فى عالم الإنشاد الدينى، أبهرت كل من استمع إليها ولقبها الشيخ محمود التهامى بالنجمة، تم اختيارها ضمن أفضل المواهب الصغيرة بمديريتى التربية والتعليم والشباب وكرمت من العديد من القيادات العامة.

التقى "اليوم السابع" بالنجمة الصغيرة، بنت 9 سنوات، التى أكدت أن موهبتها ظهرت عليها فى عمر 5 سنوات، عندما كانت تردد التوشيح مع والدتها في البيت، وتعلقها بالإنشاد والاستماع لكبار المنشدين على الرغم من صغر سني، فدعمت أسرتي موهبتي، قائلا: إن والدتي هي سر نجاحي فهي تكرس كل وقتها لتنمية موهبتي الحرص علي مشاركتي في كل المناسبات لإظهارها.

وتقول: تقدمت لمدرسة الإنشاد الديني للشيخ محمود تهامي، الذي انبهر بأدائي وصوتي، قالي "أنتي اللي واكله الجو"، خلال فترة الدراسة تعملت الكثير فيها، منها المقامات الصوتية وان لكل مقام صوتي توشيح، مضيفا: يوم حفل تخرج المرحلة الأولى، جاءت لحظة تكريمي بالمركز الأول حملني الشيخ بالزراعة كنوع من التقدير ولتسلم درع التي هي من أسعد لحظات حياتي، مشيرا أنني أستكمل المسيرة في المراحل الدراسية بالإنشاد.

وتابعت كرمت من العديد من المسئولين، منهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقناة الثانية المصرية والتلفزيون كندا، في شهر رمضان، العديد من المسئولين والمؤسسات الخيرية، كما شاركت في حفلات إفطار أطفال مستشفى 57 وذوي الهمم بالعاشر غيرها، كما تم اختياري ضمن مواهب الصاعدة بمديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة، ذلك تأهيل للمشاركة في مسابقات بالإضافة مناسبات الوطنية والدينية خلال الفترة المقبلة.

واستطردت أن الشيخ محمود التهامي والمنشد ماهر زين هما قدوتها، وطموحها أن تستمر في طريق الإنشاد الديني وتشارك في المسابقات الدولية.

وتكمل والدة الطفلة الموهوبة، أنها وهي طفلة في عمر نجلتها كانت تعشق الإنشاد وتشارك في الأنشطة والحفلات المدرسية، لكنها اهتمت بإتمام الدراسة وتزوجت بعدها، ولكن ظل حب الإنشاد الديني بداخلها، أنها كانت تردد التواشيح بالمنزل وخلفها نجلتها، في البداية لاحظت أن صوتها مميز وسرعة حفظها التواشيح وتردديها بأسلوبها، فقررت الوقوف خلفها لتحقيق حلمها.

وأضافت أن في كل مشاركة لجوري تؤكد موهبتها، الذي يجعلني ابذل المزيد من الجهد وسأظل خلف موهبتها لتحقيق كل طموحاتها، معربة عن تقديرها وامتنانها للشيخ محمود التهامي، لقيامة بنشر فيديو على صفحات لجوري وهي تنشد، مما جعل العديد من وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية للالتفات لموهبتها.



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (1)



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (2)



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (3)



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (4)



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (5)



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (6)



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (7)



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (8)



جوري ماهر نجمة صاعدة في الانشاد (9)