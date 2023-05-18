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جدول جلسات الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى

الخميس، 18 مايو 2023 07:42 م
جدول جلسات الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب محمد السيد الشاذلى - هشام عبد الجليل

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أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، لتكون على النحو التالى:
 

الأحد 21 مايو، المحور السياسى:

= الأحزاب السياسية (2 جلسة)
= قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)
 

الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي:

= لجنة الصناعة (2 جلسة)
= لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)
 

الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي:

= التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)
= القضية السكانية (2 جلسة)
 
وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
 
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

الحوار الوطنى

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