اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 10:36 م
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جدول جلسات الأسبوع الثانى للحوار الوطنى.. إنفوجراف

الخميس، 18 مايو 2023 10:00 م
جدول جلسات الأسبوع الثانى للحوار الوطنى.. إنفوجراف جدول جلسات الأسبوع الثانى للحوار الوطنى

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أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، لتكون على النحو التالى:
 
 
جدول جلسات الأسبوع الثانى للحوار الوطنى
جدول جلسات الأسبوع الثانى للحوار الوطنى
 
الأحد 21 مايو، المحور السياسى:
= الأحزاب السياسية (2 جلسة)
= قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)
 
الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي:
= لجنة الصناعة (2 جلسة)
= لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)
 
الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي:
= التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)
= القضية السكانية (2 جلسة)
 
وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
 
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

الحوار الوطنى

ضياء رشوان

جلسات الحوار الوطنى

مجلس أمناء الحوار



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