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جامعة القاهرة تطلق قافلة لقرية نزلة الأشطر بالجيزة بالتعاون مع وزارة الشباب

الخميس، 18 مايو 2023 10:55 ص
جامعة القاهرة تطلق قافلة لقرية نزلة الأشطر بالجيزة بالتعاون مع وزارة الشباب قافلة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية نزلة الأشطر بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، فى إطار تفعيل دور الجامعة الخدمى والتنموى تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ودعم القرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، أن القافلة الشاملة لقرية نزلة الأشطر بمحافظة الجيزة ضمت نخبة من الكوادر المتميزة فى التخصصات المختلفة من كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والصيدلة، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والزراعة، والطب البيطرى، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى قيام القافلة بتقديم برامج توعوية فى مجالات الصحة الإنجابية، وطب الأسرة، والأمومة والطفولة، ومخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه من خلال ممثلى صندوق مكافحة الادمان، والإرشاد الزراعى، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية وذلك فى إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة قدمت خدماتها فى المجال البيطرى من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بأحدث المستجدات فى مجالهم، بالإضافة إلى التوعية فى المجال الزراعى بنوعية المحاصيل المناسبة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها فى الري.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصرى، وأداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة فى جامعة القاهرة فى مختلف المجالات والتخصصات.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص على الاستعانة بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافل تنموية شاملة ومجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى إطلاق الجامعة فى الفترة الأخيرة وبتوجيه من الدكتور محمد الخشت عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة فى عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال إجراء الكشف الطبى، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية بالمجان، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.


جامعة القاهرة

قافلة تنموية

اخبار مصر

محمد الخشت



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