جامعة الدول العربية: ملف إعادة إعمار سوريا به تعقيدات ضخمة نتيجة العقوبات

وأوضح زكي- في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم الخميس، أن عودة اللاجئين السوريين ملف معقد نسبيًا وله أبعاد كثيرة، مضيفًا أن الجامعة في صدد التشاور مع الحكومة السورية لفتح المجال في ذلك الشأن.

ونوه إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة جديدة على صعيد العلاقات بين الدول العربية والوفود السورية بعد مشاركتها في كافة الاجتماعات والأنشطة التي تعقدها الجامعة.. لافتًا إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تم بقرار مجلس وزاري في مايو الجاري، موضحًا أن قرار تعليقها جاء بموجب مجلس وزاري أيضا؛ ما استعدى عقده لاتخاذ القرار، وأن دور القمة في دورتها الحالية هو الترحيب بانضمامها.