اليوم السابع
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جامعة الدول العربية: ملف إعادة إعمار سوريا به تعقيدات ضخمة نتيجة العقوبات

الخميس، 18 مايو 2023 10:47 ص
جامعة الدول العربية: ملف إعادة إعمار سوريا به تعقيدات ضخمة نتيجة العقوبات الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي
أ.ش.أ

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قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن ملف إعادة إعمار سوريا به تعقيدات ضخمة نتيجة العقوبات المفروضة أمريكيًا وأوروبيًا، مشيرا إلى أن رفع العقوبات ليس سهلًا ويحتاج إلى قدر من التدبر والاتصالات الدولية للوقوف على الوضع الحالي وسبل الحل.

وأوضح زكي- في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم الخميس، أن عودة اللاجئين السوريين ملف معقد نسبيًا وله أبعاد كثيرة، مضيفًا أن الجامعة في صدد التشاور مع الحكومة السورية لفتح المجال في ذلك الشأن.

ونوه إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة جديدة على صعيد العلاقات بين الدول العربية والوفود السورية بعد مشاركتها في كافة الاجتماعات والأنشطة التي تعقدها الجامعة.. لافتًا إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تم بقرار مجلس وزاري في مايو الجاري، موضحًا أن قرار تعليقها جاء بموجب مجلس وزاري أيضا؛ ما استعدى عقده لاتخاذ القرار، وأن دور القمة في دورتها الحالية هو الترحيب بانضمامها. 

 


الجامعة العربية

سوريا

حسام زكي

اللاجئين السوريين



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