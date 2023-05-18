وجدّد السّفير الأمريكي تعازِيه لأهالي ضحايا العمليّة الإجراميّة التي جدّت بجزيرة جربة، وأثنى على جاهزيّة الوحدات الأمنيّة التّونسيّة في تدخّلها السّريع والناجع أثناء التصدّي لمرتكب العمليّة وحماية ضيُوف تُونس.