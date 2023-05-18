أ ش أ

استعرض وزير الدّاخليّة التونسي كمال الفقي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس جوى هود علاقات الشّراكة الوثيقة بين الجانبين وسُبُلِ تدعيمها في مُختلف مجالات التعاوُن الثّنائي لا سيّما في مجال مُقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى متابعة إنجاز المشاريع المُشتركة الجارية.