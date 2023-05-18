تعليم المنوفية: لا صحة لما تردد حول تداول امتحان اللغة العربية اليوم

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من مادة اللغة العربية فى اليوم الأول لامتحانات الشهادة الاعدادية دون تلقى أى شكاوى حقيقة من الامتحان تعوق سير الامتحان.

وأضاف الفولى لـ "اليوم السابع"، أن غرفة عمليات محافظة لم تتلقى أى شكاوى بخصوص امتحان مادة اللغة العربية اليوم، سوى إشاعة تداول الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى، وتبين من الفحص أن ورقة أسئلة الامتحان الموجود على مواقع التواصل لا تشبه نهائيا ورقة الأسئلة الرسمية.

وتفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية دور مايو 2023 والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 24 مايو الجارى، وذلك للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة شبين الكوم التعليمية، ورؤساء أحياء شرق وغرب.

وتابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم وتضم 24 لجنة، ومدرسة عبدالعزيز باشا فهمى بـ16 لجنة بنسبة حضور 100%، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات وبدء اللجان فى مواعيدها المقررة، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتصحيح عينة عشوائية من ورق الإجابة للوقوف على مستوى الامتحان لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد أنه يتابع سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية المتصلة بغرفة بكل إدارة تعليمية بالمحافظة.