تحرير 166 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البليطرى والتموين والصحة والرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذى شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 166 محضراً متنوعاً.

قاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ونوابه، الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، وأسفرت عن تحرير 23 محضراً متنوعاَ منهم 12 محضر نقص وزن، و3 محاضر نظافة، و3 محاضر مواصفات، و5 محاضر متنوعة.

كما قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، الحملة التموينية بمشاركة رؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، وحررت الحملة 22 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 15 محضرا تلاعب فى الموازين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وقاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التموينية على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، وأسفرت الحملة عن تحرير 47 محضراً، منهم 3 محاضر مواصفات، و30 محضر نقص وزن، و13 صحة، ومحضر مخالفة تعليمات.

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وأسفرت الحمل عن تحرير 4 محاضر متنوعة لأصحاب المخابز.

وقاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة تموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 11 محضراً متنوعة، منهم 7 محاضر متوعة، ومحضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات،

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة التموينية على المخابز،بمشاركة التموين والصحة، أسفرت عن تحرير 24 محضراً متنوعا، بينهم 11 محضر نقص وزن، ومحضر عدم وجود اعلان، و7 محاضر اشتراطات نظافة، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة التموينية على المخابز بالتنسيق والتعاون مع إدارة تموين بلطيم والطب البيطري والصحة والبيئة، لضبط وإحكام الرقابة على أصحاب المخابز بالقرى على مستوى مركز ومدينة بلطيم، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضراً، منهم محضرين نقص وزن، و3 محاضر موصفات،و4 محضر نظافة، و11 محضر مخالفات أخرى.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة، للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وذلك على مستوى المدينة وقرى (القن والقصابي وسد خميس و ابوغنيمة والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبرية لاصيفر والتفتيش ودمرو )، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، منهم 5 محاضر نقص وزن، و5 محاضر مواصفات.

وتابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحمل التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وتابع اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملات التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين.