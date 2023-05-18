تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بأحد شوارع بولاق الدكرور، لا توجد بها إصابات ظاهرية، لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص بأحد شوارع بولاق الدكرور، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة شاب مجهول الهوية، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.