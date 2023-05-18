تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ترويجها لمخدر الهيروين، متخذة من دائرة قسم روض الفرج مكانا لها لمزاولة نشاطها الإجرامى.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها ، وضبط بحوزتها ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى 2 ميزان حساس - هاتف محمول ) وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 80 ألف جنيه، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.