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أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، أن حكومة بلاده "تؤيد عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إلا أن "الجمود فى العملية السياسية يجعل الصورة معقدة حقًا" فى دولة "تكافح لإيجاد آفاق حل، بعد أكثر من 12 عامًا على إحدى الأزمات الإنسانية الكبرى في التاريخ الحديث".