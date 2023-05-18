وذكرت وكالة أنباء "أكي" الإيطالية أن تاياني أكد -خلال إحاطة اليوم الخميس أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين- أن ديناميكيات إقليمية مهمة شهدها الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.