بيطرى كفر الشيخ: نحرص على تحصين الثروة الحيوانية للعرب الرحل لخطورتها فى نقل الأمراض

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إننا نحرص على تحصين الماشية للعرب الرحل الذين يتنقلون من محافظة لأخرى، وتلك الثروة الحيوانية، نضع لها أولوية في أعمال التحصين، لأن تلك الماشية تمثل خطورة لنقلها الأمراض، لأنهم ينتقلون من محافظة لأخرى، بحثا عن العشب، خاصة في محافظة كفر الشيخ، خلال تقليع وحصاد البنجر، مشيراً إلى أن حصاد البنجر موسم انتقال العرب الرحل لقرى المحافظة، حتى تتغذى الماشية على علف بنجر السكر.

وأضاف بشار، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحصين 30 ألف رأس ماشية يمتلكها العرب الرحل، إضافة لتحصين المستهدف خلال الحملة، 212 ألف رأس ماشية بمحافظة كفر الشيخ، ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من تحصين كافة الماشية بالمحافظة، نبدأ الاستعداد للحملة القومية المقبلة، المقرر لها شهر يوليو المقبل.

وأضاف بشار، لـ" اليوم السابع"، أن المديرية عقدت 409 ندوات ارشادية، بحضور 6 آلاف و525 مزاراعاً ومربي ماشية، وجرى التأمين على 7 آلاف و701 عجول تسمين و7 آلاف و655 عجول تربية، و4 آلاف و34 حلاب، و 65 أغنام، بإجمالي 19 ألف و 464 حيوان بالوحدات والمجازر المختلفة، خلال شهر، مؤكداً أنه جرى إعدام 1438 كلب ماضي، وجرى تحصين 63 كلب، واستخراج 63 رخصة.