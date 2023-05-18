بوريل يحث دول الاتحاد الأوروبى على زيادة التمويل لصندوق الدعم الأوكرانى

وكالات

حث مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، دول الاتحاد على زيادة الدعم لصندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو.

وأفادت وسائل إعلام بأن بوريل اقترح على حكومات الاتحاد الأوروبي استثمار المزيد من الأموال لدعم "الصندوق الأوروبي السلام"، الذي دعم أوكرانيا سابقا بمساعدات عسكرية تقدر قيمتها بـ 4.6 مليار يورو".

وذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ، أن أموال الصندوق "الأوروبي للسلام، تنفد، وأن دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تريد التيقن من أنه سيكون هناك ما يكفي من الأموال لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا والدول الأخرى.