بنك إنجلترا: نعانى من دوامة ارتفاع الأسعار والأجور فى ظل رفع أسعار الفائدة

كتب محمد جمال

أقر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلى، للمرة الأولى بأن البنك يتعامل مع دوامة ارتفاع الأسعار والأجور فى المملكة المتحدة، فى ظل تعهد البنك برفع أسعار الفائدة "حسب الضرورة" لإعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%، بحسب شبكة سكاى نيوز.