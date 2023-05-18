بدء تنفيذ إنشاء محطة صب جاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل ، مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2، وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 م، ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.

وفى السياق جارى إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1680م ومساحة 1.25 مليون م2 بتكلفة إجمالية 3,4 مليار جنيه، وجاري إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا بقيمة تقديرية مليار جنيه، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع مع تحالف شركات سياك وCCCC وCRBC بتاريخ 19/ 11/ 2022، ويهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

وتعمل وزارة النقل على إنشاء ما يسمى بميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو زكرى "محور التعمير"، والتى تم إفتتاحها بتاريخ 5/ 12/ 2022، وهى "إنشاء محور 54 بطول 2.3 كم بتكلفة إجمالية 905 مليون جنيه وإعادة تطوير محور 27 بطول 2.2 كم بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وإنشاء محور الدخيلة بطول 4.5 كم بتكلفة إجمالية 816 مليون جنيه"، وتم إنشاء وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه و طاقة إستيعابية من 12-15 مليون طن سنوياً بإجمالى أطوال أرصفة 2.5 كم وأعماق تتراوح من 14.5 – 17.5 متر بمساحة 560 الف م2.