جاء ذلك خلال اجتماع بايدن، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، في مدينة هيروشيما اليابانية، لتعزيز التعاون في مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية والإقليمية قبل بدء قمة مجموعة السبع، غدا الجمعة، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض الأمريكي.

ووفقا للبيان، ناقش الزعيمان سبل زيادة تعزيز التعاون الدفاعي، والبناء على وثائق الإستراتيجية اليابانية المعدلة وزيادة الاستثمارات الدفاعية.

كما تناول بايدن وكيشيدا الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك من خلال المفاوضات حول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز الطاقة النظيفة والآمنة، وإنشاء سلاسل توريد المعادن الحيوية متنوعة ومرنة.



وسلط الجانبان الضوء على تعاونهما العميق في التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تعاون بشأن التعليم والتكنولوجيا وإطلاق شراكات جديدة بين الشركات والجامعات الأمريكية واليابانية، في مجالات مثل الحوسبة الكمية وأشباه الموصلات.

وشكر بايدن رئيس الوزراء الياباني على التزام اليابان بزيادة الاستثمار في هذه المجالات.



كما أكد الزعيمان عزمهما على مواصلة دعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية، والتزامهما بالعمل معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك البرامج النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية والسلوك القسري من جانب الصين بما يتعارض مع القانون الدولي.

وجدد بايدن وكيشيدا معارضتهما لأي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأكدا عزمهما الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأثنى الرئيس الأمريكي على جهود كيشيدا الشجاعة لتحسين العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، والتي ستسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي.. وقال إنه يتطلع إلى قمة مثمرة لمجموعة السبع تحت قيادة اليابان.