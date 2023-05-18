اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 08:36 ص
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تعرب عن ترحيبها بتمديد صفقة الحبوب شهرين إضافيين

الخميس، 18 مايو 2023 08:00 ص
الولايات المتحدة تعرب عن ترحيبها بتمديد صفقة الحبوب شهرين إضافيين قمح أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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رحبت الولايات المتحدة الأربعاء، باتفاق كل من روسيا وأوكرانيا على تمديد صفقة الحبوب مدة شهرين.

وأشاد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، بالجهود المبذولة من قبل تركيا والأمم المتحدة، لتسيير هذه الصفقة المهمة بين طرفي النزاع.

وأضاف باتيل "نرحب بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، ونؤكد مجددا دعمنا لجهود أنقرة والأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق يبقي أسعار الغذاء والحبوب العالمية منخفضة".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء توصل جميع الأطراف المعنية إلى اتفاق لتمديد تصدير الحبوب ضمن "صفقة الحبوب" مدة شهرين إضافيين.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موافقة موسكو على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" مدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.


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