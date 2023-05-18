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النيابة تناظر جثامين أم وطفلين لقو مصرعهم فى حريق شقة بالمقطم

الخميس، 18 مايو 2023 10:09 ص
النيابة تناظر جثامين أم وطفلين لقو مصرعهم فى حريق شقة بالمقطم حريق - أرشيفية
كتب كريم صبحى - عبد الرحمن سيد

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أجرى فريق من النيابة العامة، صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع حادث مصرع أم وطفلين فى حريق نشب داخل شقة سكنية فى المقطم؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

 

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة إلى مكان الحادث وإجراء مناظرة للجثامين وتفحص موقع الحريق خط الغاز؛ واستدعت النيابة، أهالى المتوفين وشهود العيان الموجودين فى موقع الحريق لسؤالهم عن ظروف الواقعة، كما انتدبت المعمل الجنائي.

 

وكانت سيدة وطفليها لقو مصرعهم إثر نشوب حريق داخل شقتهم بمنطقة المقطم وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل وتم نقل المتوفين إلى المستشفي. 

 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المقطم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة أم وطفلين وتم نقلهم إلى المستشفى ويجرى رجال المباحث من تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة والاستماع لشهود العيان.


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اخبار الحوادث

امن القاهرة

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