اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعاطل أصاب تاجر بعاهة مستديمة بالإسكندرية

الخميس، 18 مايو 2023 10:54 ص
المشدد 10 سنوات لعاطل أصاب تاجر بعاهة مستديمة بالإسكندرية مشاجرة - ارشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة ، وبعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن والمستشار ابراهيم حسين فايد وسكرتير المحكمة محمد عثمان ، بمعاقبة المتهم " ح.ي.ع" غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف ، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة للمجني عليه " م.م.ب" .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 714 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه وإصابته وتسبب له في عاهة مستديمة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول ، أنه علي اثر خلاف سابق بين المتهم " ح.ي.ع " وبين والد المجني عليه " م.م.ب" ، وذلك بسبب رفضه لقيام المتهم ببيع المواد المخدرة أمام المحل الخاص به ،وفي يوم الواقعة طلب من المتهم عدم الوقوف أمامه، إلا أن ذلك لم يلقي قبول المتهم وحدثت مشادات،  وعلي أثرها توجه المتهم صوب المجني عليه مشهرا سلاح أبيض خنصر، وما أن ظفر به فتعدي عليه بطعنه استقرت بيده اليسري محدثا إصابته ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه، تبين أن اصابته عبارة عن التئام تامة التكوين بمقدم الساعد الأيسر بباطن اليد وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد وتخلف عنها عاهة مستديمة وإعاقة في حركات الثني لاصابع اليد اليسري وتقدر نسبتها بحوالي 40% ، فإن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

 


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